Retiro de ambulantes del IMSS de Tuxtepec es temporal

-Mediante una mesa de dialogo organizaciones de ambulantes, autoridades viales y de gobierno municipal acordaron reubicar a los comerciantes



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Como medida de prevención ante el incremento de consultas relacionadas a Covid-19, fueron retirados cinco puestos ambulantes afuera del área de urgencias del Hospital IMSS, en Tuxtepec, por lo que su podrían reinstalarse cuando existan mejores condiciones.



Los comerciantes estuvieron de acuerdo de una reubicación temporal, pues también están expuestos a un contagio, por lo que accedieron a permanecer por un periodo sobre la sobre la calle ampliación Reforma, a unos metros del nosocomio.



El secretario general de la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan (ALCACUP), Benjamín Tomás, indicó que por esta ocasión estuvieron de acuerdo debido a que es una cuestión de salud, tanto para sus agremiados como para la población, pues además, en esa zona despejada se encuentran rampas importantes para el ascenso y descenso de pacientes.



Detalló, que afuera del Hospital de Zona 3 del IMSS tienen registrado a 21 comerciantes, agremiados a su organización, pero por la pandemia de Covid sólo cinco decidieron continuar con sus actividades, pues de esas ventas dependen sus ingresos diarios, por lo que apuntó, defenderán los espacios de sus agremiados cuando existan las condiciones de volver a instalarse.



Pero también, demandaron al comercio mayor facilidades para que las personas sigan estacionándose junto a los puestos ambulantes en el centro de la ciudad, con una tolerancia de 30 a 60 minutos, para que los clientes acudan a realizar sus compras.



Por su parte, el director de Comercio del ayuntamiento de Tuxtepec, Jimmy Davis Santos, indicó que continuarán con los exhortos al comercio establecido y en la vía pública sobre el tema de vialidad.



Pues apuntó, que también es importante reducir el tráfico intenso que se genera por los vehículos estacionados en doble fila, con la finalidad de otorgar una mejor movilidad, reducir las aglomeraciones y con ello mitigar los posibles contagios de covid en el municipio.



El director, de comercio agregó que también seguirán los operativos de concientización en los comercios formales e informales con la finalidad de continuar con las medidas de prevención que emiten los servicios de salud.



El ayuntamiento será el mediador de la reubicación de comerciantes y el retiro de los mismos en vía pública para garantizar y salvaguardar la economía y salud de los habitantes, apuntó.



En el casco urbano de Tuxtepec existen un aproximado de 960 ambulantes, en la mayoría ubicados en calles del centro.

