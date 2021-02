Por 24 horas, Pobladores de Ayotzintepec encarcelan a tres funcionarios y edil Víctor Mendoza huye

-La liberación de los funcionarios se logró la tarde del lunes y se acordó una mesa de trabajo con la Segego en la capital del estado. El presidente municipal se comprometió a asistir a la reunión

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 2 de febrero de 2021.- Por la inconformidad de una obra pública sin consultar en Ayotzintepec, en esta región de la Cuenca, un grupo de habitantes encarcelaron por 24 horas a tres funcionarios, para exigir rendición de cuentas al presidente municipal, Víctor Mendoza Velasco, quien ante los hechos salió de la comunidad.

El coordinador regional de la Secretaría General de Gobierno en la cuenca, Víctor Virgen, confirmó que cuando se registró la retención de los funcionarios cerca de las 18:00 hora del domingo, el edil no ofreció respuesta y fue localizado hasta la tarde del lunes.

Los funcionarios privados de su libertad fueron, la síndica Única municipal, Ana Cruz Pacheco; Martha María López Angulo, regidora de salud y Cristóbal Castro Ávila, regidor de Obras.

Víctor Virgen detalló que el movimiento contra las autoridades municipales es por parte de un Comité Ciudadano para auditar al cabildo municipal que encabezan los pobladores José María Luna Salas y Emorio Marín Angulo, quienes que además exigen rendición de cuentas de Mendoza Velasco por posible malversación de los recursos del Ramo 33, Fondo Cuatro y Ramo 28.

La inconformidad de este domingo derivó de la ejecución de una obra de rehabilitación de calles del centro de Ayotzintepec, donde notaron que dos máquinas comenzaron con los trabajos, pero no fueron consultados, ni convocados a una reunión informativa, por lo que señalaron una decisión unilateral del edil emanado del Partido Unidad Popular (PUP).

Motivo por el que tambien retuvieron las dos maquinarias, propiedad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

El coordinador de la segego en la cuenca, explicó que las funcionaras no estaban involucradas en la decisión de la obra y además forman parte del grupo disidente del edil, a quienes incluso Víctor Mendoza debe el pago de cinco meses de sus dietas.

La deuda también es para el regidor de Hacienda y trabajadores que se quedaron en labores en Palacio Municipal, pues el edil despacha desde una sede alterna ante la división del cabildo y distintos conflictos con la comunidad.

FOTO: Archivo

