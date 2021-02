Pese a pandemia, celebran misa por día de la candelaria en templo de San Francisco en Oaxaca

-En otras iglesias estuvo abierto sin celebración en este día de la Candelaria

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que los Servicios de Salud de Oaxaca exhortaron a no reunirse con motivo del día de la candelaria, en el templo de San Francisco de la ciudad capital, se celebró una misa, a la que acudieron cientos de feligreses para la presentación del niño Jesús en el Templo.

Por su parte otros templos como San Juan de Dios y los Siete Príncipes tuvieron abiertas sus puertas, aunque no se celebró la tradicional misa, sin embargo varios feligreses acudieron a estos recintos religiosos, a pesar del llamado de las autoridades civiles.

Cabe mencionar que las celebraciones litúrgicas se han transmitido por medio de la cuenta oficial de la Arquidiócesis de Antequera en facebook, con el objetivo de no exponer a los feligreses a un posible contagio por la concentración de personas en los templos e iglesias.

Los Servicios de Salud de Oaxaca hicieron esta recomendación debido al incremento de casos y el alto porcentaje de personas hospitalizadas por COVID y para evitar el riesgo de una ola expansiva de contagios, no obstante de que dicha recomendación se hizo a los 570 municipios, se hizo énfasis a Santiago Zoochila, Santa María Chilchotla y Candelaria Loxicha.

Y es que existe el antecedente de localidades que han hecho caso omiso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y decidieron realizar su fiestas o reuniones, y como consecuencia enfrentaron brotes de Covid, ante ello, la institución reafirmó su llamado a las autoridades municipales para que se sumen a las actividades de prevención de la salud.

