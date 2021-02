Pago único de incidencias administrativas se realiza con total transparencia: IEEPO

-El pago se efectúa conforme a la priorización de casos por parte de la dirigencia magisterial y validado por la SEP y el IEEPO mediante expediente

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de febrero de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en coordinación con la dirigencia magisterial ha efectuado con total transparencia y apego a la ley, la entrega de pagos únicos de incidencias administrativas generadas por la Reforma Educativa anterior, ejerciendo en el 2020 en una primera etapa 350 millones de pesos, de acuerdo a las ministraciones que realiza el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como se acordó en las mesas de tripartitas de trabajo, todas y cada una de las incidencias administrativas han sido revisadas y validadas con SEP y el IEEPO; además de que se encuentran soportadas con un expediente administrativo, avalado por la representación sindical de las y los trabajadores de la educación.

El IEEPO informa que el pago se efectúa conforme a la priorización de casos por parte de la dirigencia magisterial en cada uno de los niveles educativos y según la ministración de los recursos del Gobierno Federal.

La primera etapa de pagos de incidencias administrativas se realizó en el 2020, periodo en el que se asignaron 543 claves presupuestales y se benefició con pagos únicos a más de 2 mil 300 trabajadores de la educación.

Otras incidencias administrativas se estarán pagando en etapas subsecuentes, ya que los expedientes se encuentran en el proceso de revisión y justificación correspondiente. La prioridad es “primero en derecho, es el primero en atención”, donde la ley y lo justo es aplicable para todas y todos, no cabe distinción, ni privilegio alguno.

La autoridad educativa señala que los recursos son aplicados con transparencia y en consenso con magisterio, detalle que se puede consultar en el portal del IEEPO en la sección de atención al magisterio en la liga https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/atencion-al-magisterio/ donde se encuentran los nombres de quienes han recibido sus pagos únicos hasta el momento.

Esta semana y el lunes 8 próximo, el IEEPO, continua con la entrega al magisterio del pago único de incidencias administrativas de los años 2014 y 2015, conforme a los acuerdos que se han priorizado en las mesas tripartitas.

