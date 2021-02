Investiga DDHPO presunto ataque policiaco contra jóvenes en Xoxo

-El hecho se registró el pasado 31 de enero cuando elementos de la policía municipal dispararon contra siete jóvenes.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Desde hace tres años la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha iniciado trece carpetas de investigación por presuntos casos de abuso policíaco en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en la región de los valles centrales.

El último caso ocurrió la noche del pasado 31 de enero, cuando elementos de la policía municipal de Xoxocotlán dispararon en contra de por lo menos siete personas que circulaban en un vehículo, uno de los tripulantes presenta lesiones grave, por ello que es que la Defensoría investiga posibles violaciones a los derechos humanos.

Los jóvenes se encuentran detenidos, ya que la autoridad policiaca informó que les marcaron el alto y no se detuvieron, motivo por el cual realizaron disparos en contra del vehículo, por ello la Defensoría pide la colaboración inmediata de la Secretaría de Salud, para que el joven lesionado reciba atención médica y el resto reciba una valoración médica.

A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se le emitieron medidas cautelares para que los jóvenes sean puestos en libertad, siempre y cuando el caso no amerite la prisión preventiva oficiosa, al ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán se le pidió un informe sobre el actuar de los elementos involucrados en los hechos, con el objetivo de evitar que incurran en actos u omisiones que pongan en riesgo la integridad de las personas involucradas y de toda la comunidad.

Cabe mencionar que en el 2020 la Defensoría recibió más de 200 quejas de actos violatorios de derechos humanos, en los que se ven involucrados elementos de las policías municipales, por lo cual señala que lamentablemente éste es un problema persistente en toda la entidad.

