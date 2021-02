Insisten autoridades de Sola de Vega en exigir destitución del Presidente Municipal

-Amenazan con movilizarse en caso de no tener una respuesta favorable a sus demandas, tienen varios camiones en Zaachila.

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Integrantes del cabildo del municipio de Villa Sola de Vega, insisten en la destitución del Presidente Municipal Esaú Núñez Calvo, a quien señalan de desvío de recursos, por ello se manifestaron este martes en la sede del Congreso Local para que se dé una solución a su demanda.

El Regidor de Panteones del municipio de Sola de Vega Rigoberto Ríos López, comentó que llegaron de manera voluntaria para pedir a los legisladores que se ponga fin a este problema, dijeron que en caso de que la respuesta sea negativa, tienen varios camiones a la altura de la Villa de Zaachila, con los cuales se estarán movilizando para ejercer presión.

Detalló que desde el principio de la administración se dieron cuenta del mal manejo de los recursos públicos por parte del edil, sin embargo no se atrevían a “levantar la voz” debido a las amenazas que recibían, incluso mencionó que algunos eran objetos de insultos y agresiones verbales y físicas.

El pasado 27 de enero los pobladores de Sola de Vega instalaron un bloqueo en la carretera 131, para pedir la destitución de Núñez Calvo, al segundo día de bloqueo, el edil llegó para dialogar con los manifestantes, el edil fue retenido y le colocaron una soga en el cuello, amenazándolo de que lo colgarían si no renunciaba a la presidencia municipal.

Algunos pobladores le dieron de bofetadas al edil, otros más le pegaron en la espalda con la parte de plana de los machetes, cuando le pusieron la soga en el cuello, hubo quienes se opusieron a la posibilidad de ahorcarlo y se la quitaron, cuando las autoridades de la SEGEGO se enteraron de la situación, enviaron una comisión para retirar el bloqueo.

La comisión llegó el miércoles 27 por la noche, en ese momento se decidió dar paso intermitente a los automovilistas, fue gasta la mañana del jueves que los manifestantes liberaron al Presidente Municipal, aunque mantuvieron el bloqueo.

“No hay obras en el pueblo, todo está abandonado. Este señor se la pasa gastando los recursos públicos; exigimos que le cumpla a Sola de Vega, que renuncie, que se vaya, y más aún con la pandemia vivimos una crisis económica por el desempleo y el cierre de establecimientos”, dijo uno de los manifestantes.

Villa Sola de Vega se ubica a 92 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en él habitan 12 mil 525 personas, Esaú Calvo Núñez fue electo como alcalde en las elecciones del 2018, rindió protesta en 2019 y su mandato concluye el 31 de diciembre de este 2021.

