Inicia conteo para conocer primera obra del presupuesto participativo en Tuxtepec

-En próximas horas, una vez que concluya el conteo daran a conocer la obra ganadora

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este 2 de febrero se realizó el primer conteo de las boletas que les entregaron a los contribuyentes al momento que acudieron a pagar sus impuestos, para que ellos votaran por alguna obra y así realizarla como parte de este presupuesto participativo.

Antes de iniciar el conteo, los regidores acudieron a la oficina de ingresos y a los módulos por las urnas, posteriormente en un espacio abierto, iniciaron conteo inició y se espera que concluya en las próximas horas, ya que son miles de boletas que se van a contabilizar por parte de los regidores.



Una vez que termine este conteo, darán a conocer cuál será la obra que se va a realizar con parte del recurso recabado con el pago de los impuestos.

Las obras que aparecían en estas boletas son la rehabilitación del mercado avante, un andador lineal en Matamoros entre libertad y Carranza; la remodelación del malecón Víctor Bravo Ahuja, conocido como los Cocos; también está la modificación del Parque Cincuentenario, ubicado en el boulevard Manuel Ávila Camacho esquina Roberto Colorado.

Así mismo, otro de los proyectos es la remodelación del parque Carranza, que incluye iluminación, juegos infantiles y ejercitadores; también está la remodelación del parque Hidalgo que consiste en colocar áreas de jugos infantiles, tirolesa, baños, área recreativa y un muro de escalar.

Por lo tanto en las próximas horas se dará a conocer cuál será la obra que se realizará en este mes de enero, y posteriormente la que se realizará con el recurso captado en febrero

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario