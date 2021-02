Fallece hijo y hermano de la Diputada Local Marichuy Mendoza

-Hace unos días confirmó que su hermano se había contagiado de covid.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes a través de sus redes sociales la Diputada Local Marichuy Mendoza confirmó la muerte de su hermano Wenceslao Mendoza, y de su hijo Juan Pablo, quienes días antes estuvieron hospitalizados.

Hace unos días la Diputada publicó en su cuenta de facebook que su hijo se encontraba hospitalizado sin especificar el motivo, mientras que su hermano, explicó que se había contagiado de covid-19, y explicó que este virus había atacado muy fuerte y hace unas horas confirmó el deceso de los dos.

Cabe hacer mención que durante la comparecencia del Secretario de Salud Juan Carlos Márquez, la diputada le reclamó de las condiciones precarias en las que actualmente se encuentran los SSO, entre las que destacan la falta de personal, y sobre todo que a pesar de que dicen que aún hay espacio para atender pacientes, en algunos casos no se reciben, además pidió que la atención sea gratuita para quienes no tienen dinero para pagar.

“Alzo la voz por quienes menos tienen, la situación que hoy enfrento junto a mi hijo me ha permitido darme cuenta de la realidad y la desigualdad a la que se enfrentan las y los oaxaqueños y las mentiras con las que nos quieren engañar; las y los niños tienen derecho de sr atendidos igual que los adultos”, fueron parte de los reclamos que le hizo al recién nombrado Secretario de Salud.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario