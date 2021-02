Fallece ex presidente de Ayotzintepec, Tomás Salas Mariano a causa de covid

-Buscaría reelegirse en este proceso electoral

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes se confirmó la muerte del ex presidente municipal de Ayotzintepec Tomás Salas Mariano por complicaciones contra el covid, quien gobernó durante el bienio 2017-2018.

La muerte de este ex mandatario se suma a las otras defunciones más de presidentes y ex funcionarios en la región como fueron la de Fernando Bautista Dávila, Pedro Escárcega, así como la del ex edil de Tuxtepec José Manuel Barrera Mojica.

El ex mandatario había ganado por el PRI, y se reeligió y debido a que el triunfo no fue para él, tomaron en ese encones las instalaciones del IEEPCO y retuvieron a algunos funcionarios, sin embargo de nada sirvió, y en este próximo proceso electoral, buscaría una vez más gobernar su municipio.

Tras terminar su bienio, se dieron a conocer algunas de las irregularidades que cometió como fueron la compra de material de construcción para su casa y que facturó a nombre del ayuntamiento entre otras más lo que en su momento denunció la síndica Mariana González Mendoza, y por lo tanto fue destituida del cargo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario