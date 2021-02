Exhorta SSO a autoridades municipales y establecimientos reforzar medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19

-Contabilizan 418 casos nuevos del 30 de enero al 01 de febrero, que suman 35 mil 308 acumulados y 2 mil 548 decesos acumulados.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 01 de febrero de 2021.- La Jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Yuko Nakamura López, informó que del 30 de enero al 01 de febrero, se han registrado 418 casos nuevos de COVID-19, que suman 35 mil 308 acumulados en toda la entidad.

Dio a conocer que se han notificado 56 mil 27 casos de COVID-19, 16 mil 120 han sido negativos, hay cuatro mil 599 sospechosos, 32 mil 154 se han recuperado, y un acumulado de dos mil 548 defunciones.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 24 mil 430 casos confirmados y mil 366 defunciones, Istmo dos mil 940 y 406 defunciones, Mixteca dos mil 729 y 224 defunciones, Tuxtepec dos mil 248 y 293 defunciones, Costa mil 747 y 162 defunciones y la Sierra mil 214 y 97 defunciones.

Sostuvo que los 418 casos nuevos de COVID-19, se distribuyen en 85 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 127, Huajuapan de León 36, Santa Cruz Xoxocotlán 22, Santa Lucía del Camino 18, Santa María Atzompa 13, Juchitán de Zaragoza nueve, el resto de ocho a un solo caso.

Ante ello, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), solicitan a las autoridades municipales y establecimientos de toda la entidad a respetar y vigilar los aforos permitidos durante el semáforo epidemiológico de color naranja emitido por la federación.

En este sentido exhortó a los municipios: Invitar a los habitantes de su localidad a portar el cubrebocas de manera correcta en todo momento (cubra nariz, boca y barbilla). Así como suspender fiestas, reuniones y eventos masivos de cualquier índole (políticos, culturales, religiosos y deportivos).

A los establecimientos comerciales se les solicita respetar el aforo permitido por la Secretaría de Salud y continuar con las medidas sanitarias como la colocación de filtros sanitarios para su ingreso (toma de temperatura a las personas que ingresan a los establecimientos y que no exceda los 37.8 grados), aplicación de gel antibacterial, y asegurar que el aforo de personas no exceda el 25%.

Y de preferencia que solamente una persona por familia acuda a realizar las compras para evitar la aglomeración de personas y contagios por COVID-19, los centros nocturnos, bares y salones de eventos deberán permanecer cerrados, así como todos los eventos masivos quedan suspendidos.

Señaló que hay 606 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 365, Mixteca 72, Costa 65, Istmo 55, Sierra 25 y Tuxtepec 24.

Nakamura López, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, hay 18 hospitales al 100%, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 239 camas ocupadas, el Istmo 73, Tuxtepec 26, Costa 40, Mixteca 31, y Sierra tres camas, que arroja un 63.8% global.

Finalmente recomendó a la población continuar con las medidas sanitarias, el uso correcto de cubrebocas, aplicar la sana distancia y realizar el lavado de manos frecuente, y si es posible: quédate en casa.

Comentarios

