En el primer mes, 60% de los contribuyentes Tuxtepecanos pagó impuestos

-Para recabar más recursos, amplían campaña del 40%



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa de ingresos del municipio de Tuxtepec Patricia Peralta Portugués dio a conocer que en este primer mes del año, alrededor de un 60% de los contribuyentes ya pagó sus impuestos.



Aunque no mencionó cuanto se logró recabar durante este primer mes, enfatizó que en lo que respecta al pago del predial, de las 10 mil 434 cuentas que hay en el municipio se pagó el 50%, y esperan que el otro porcentaje lo paguen en los próximos meses que hay de descuento.



Así mismo, dijo que para que los ciudadanos paguen sus impuestos, la campaña del 40% de descuento que únicamente se iba a hacer en este mes de enero, se va a ampliar a este segundo mes por lo que seguirán los descuentos para el pago de impuestos.



Además para que haya un mejor servicio a los contribuyentes, estarán módulos más pero también el módulo itinerante va a estar acudiendo a algunas comunidades, con la finalidad de que los ciudadanos de estos asentamientos.



Durante esta semana, dio a conocer la jefa de ingresos que, este miércoles estarán en la comunidad de Arroyo Zuzule, así como en Fuente Villa, el jueves estarán en la Fuente Misteriosa y en Buena Vista Gallardo y el viernes en Pueblo Nuevo Papaloapan y el sábado estarán también en Pueblo Nuevo.

