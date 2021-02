Docentes exigen pago de incidencias, aseguran que les adeudan desde el 2015

-Este miércoles se manifestarán en la Ciudad de México, para exigir solución a sus demandas

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de la educación se manifestaron con un bloqueo en el crucero del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos en la capital oaxaqueña, para exigir el pago de incidencias que les adeudan, denuncian que desde el 2015 no les han pagado sus salarios y que en esta situación se encuentran más de 900 docentes.

El Docente de incidencias Leo Cabrera, comentó que este miércoles estarán en la Ciudad de México para pedir una explicación de qué es lo que ha pasado con el recurso, que entregó el Gobierno Federal al Gobierno de Oaxaca, para el pago de incidencias, el cual es de más de 650 millones de pesos.

Agregó que esta movilización es para pedir a las autoridades estatales que les expliquen en dónde está ese recurso, pues señalan que el Presidente López Obrador informó que dicho recurso ya se había depositado a las arcas estatales.

Durante el bloqueo se afectó de manera considerable la circulación vehicular sobre la carretera 190, pues es una de las vías principales de la capital oaxaqueña, alrededor de la una y media de la tarde los manifestantes se retiraron y la circulación volvió a la normalidad.

