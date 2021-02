Conmemoración de municipio libre debe preservarse en Jacatepec: edil

-Hijas de expresidente histórico, llaman a la ciudadanía a no ser “malagradecidos”

Alex Morales

Santa Maria Jacatepec Oaxaca.- En un evento donde solo se dieron cita personal del ayuntamiento y algunos invitados, como familiares de los ex presidentes de Santa Maria Jacatepec para evitar riesgo de contagio por el covid-19, se llevó a cabo una vez mas la conmemoración de elevación de rango a municipio libre en este lugar, un acto donde se le reconoce a todos los ex presidentes que han trabajado por el desarrollo de Jacatepec desde 1943, fecha en que se convirtiera en cabecera municipal desligándose en ese entonces, de San José Chiltepec.

Fue el secretario municipal Abel Bautista quien dio una reseña histórica, de aquel hecho sucedido en 1943 cuando por fin se logró ser un municipio con decisiones propias, para buscar su propio desarrollo y crecimiento, algo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy, gracias a los esfuerzos de los ex presidentes que han estado al frente de este municipio.

Por su parte el actual edil Víctor Raúl Hernández al tomar la palabra, dijo que este es un evento de gran relevancia para que quede en la memoria de los Jacatepecanos, así también mandó un mensajes a los aspirantes políticos que desean sucederlo en el cargo y los invitó a que dejen de lado sus intereses personales y sean agradecidos con sus antepasados y no dejar morir esta tradición, que involucra a todos los habitantes de Jacatepec, por lo que enfatizó que primero se debe conocer la historia de este municipio para entender la relevancia que tiene este reconocimiento, que año con año se le otorga a quienes han contribuido con este municipio enclavado en la Chinantla media.

Por su parte las hermanas Anselma y Florinda García Filio de 80 y 83 años de edad, hijas del entonces presidente en el año de 1945 Agapito García, pidió a los Jacatepecanos y a los familiares de los otros ex presidentes que yacen en la tumba del panteón municipal a no ser “malagradecidos” y honren a sus antepasados, en una fecha que ha sido designada especialmente para ellos, como un reconocimiento por los sacrificios que en su momento hicieron para que fueran independientes, como se vive en el Jacatepec actual.

