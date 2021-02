Comerciantes establecidos en centro de Tuxtepec, piden a tránsito permitir a clientes estacionarse en doble fila

-Durante el domingo 4 unidades fueron llevadas al corralón, por eso la insistencia de los comerciantes

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Debido a que el pasado domingo fueron multados 4 ciudadanos, comerciantes establecidos en el centro de Tuxtepec, solicitaron a la policía vial, que deje de multar a los ciudadanos que acudan a realizar sus compras, ya que no les permiten estacionarse a un lado de los ambulantes, ya que tránsito del estado lo toma como doble fila.

En una reunión que sostuvieron este martes, los comerciantes explicaron que ya han tenido problemas económicos desde que inició la pandemia, y estos operativos que actualmente está haciendo tránsito del estado están afectándolos más.

Agregaron que los ciudadanos que vienen a realizar sus compras no pueden estacionarse en doble fila y son multados, lo que va a provocar que dejen de venir a realizará sus compras al centro de la ciudad y lo que a su vez genere más pérdidas para ellos.

Lo que propusieron es que por el momento les permitan estacionarse y así, y colocar anuncios en donde se les dará a a conocer que solo se les permitirá una tiempo de media hora a una hora como máximo, posteriormente se va a ir reduciendo el tiempo hasta que se haga una cultura.

Así mismo, pidieron que las rampas para personas con alguna discapacidad se liberen y con esto que puedan transitar sin tantos problemas.

