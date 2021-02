Aumenta a 12 los fallecidos en Choapam; edil amenaza con plantón de enfermos en la capital para recibir atención

-“Asumo mi responsabilidad penal, y lo voy a cumplir, si no me atiende el gobierno del estado y federal, lo voy a hacer, pero prefiero estar en la cárcel que ver a mis paisanos morir”, señaló el presidente municipal, Evergisto Garmboa.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 2 de febrero de 2021.- El saldo de las personas fallecidas por Covid-19 en la comunidad de San Juan del Río, del municipio de Santiago Choapam, incrementó a 12 personas, sin embargo, no ha recibido ningún tipo de ayuda del Gobierno del Estado y federal, denunció el presidente municipal, Evergisto Gamboa Díaz.

En entrevista, el edil sentenció que de no recibir la ayuda necesaria para frenar la pandemia en su localidad realizará un plantón en la capital del estado con los habitantes enfermos, de lo cual dijo:

“Asumo mi responsabilidad penal, y lo voy a cumplir, si no me atiende el gobierno, lo voy a hacer, sé que es un delito, y lo asumo, lo voy a responder, pero prefiero estar en la cárcel que ver a mis paisanos morir”.

Gamboa Díaz apuntó que el gobierno del estado ha hecho caso omiso a la situación que padecen más de 400 habitantes de una población de mil 200, y de igual forma el gobierno federal tampoco ha respondido a la solicitud emitida el pasado 28 de enero.

“Estamos despreciados, queremos una entrevista con el gobernador Alejandro Murat”, apuntó el edil, quien también recurrió a pedir la intervención de la presidenta del DIF Estatal, Ivette Moran, “dice que mucho ayuda, que eche la vista para nosotros que estamos en el completo olvido, no tenemos nada, queremos que nos ayude, aquí es donde le pedimos auxilio”.

Pues a casi una semana de la denuncia de la pandemia, en la población las familias están quedando sin alimento, pues ante el temor de una mayor propagación optaron por el encierro, sin embargo, al ser campesino la mayoría de ellos la crisis es más crítica.

Al momento, dijo no cuentan con un registro más exactos de los casos, por lo que es urgente que los gobiernos estatal y federal intervengan.

En tanto, dijo, ha tenido que gestionar y adquirir por cuenta propia tanques de oxigena, bombas para desinfección, equipos de protección personal, alcohol y gel para abastecer a su comunidad.

Al inicio de la pandemia, el municipio de Santiago Choapam también estuvo involucrada en un conflicto político-electoral que impedía que Gambia Díaz tomara el cargo, situación que complicó el orden para que la población implementará con mayor rigor las medidas ante Covid-19, pero se había controlado la situación hasta este mes de enero que surgió el brote en una de las comunidades, indicó.

