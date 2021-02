Variante de Covid-19 detectada en Jalisco podría ser de origen mexicano

Los cuatro casos de la nueva variante de Covid-19 que se detectaron en Jalisco podrían no estar relacionados con la mutación sudafricana o brasileña conocida como E484K.

Sin embargo, más alarmante resulta que podría tratarse de una nueva variante de origen mexicano, ya que de los cuatro contagiados solo uno indicó tener contacto con una persona en Puerto Vallarta, mientras que los otros tres negaron tener contacto con personas extranjeras o haber salido del país en los últimos días.

Las autoridades ya investigan si podría tratarse de una mutación mexicana, pues se comprobó que es igual de contagiosa que la sudafricana y la brasileña, lo que podría empeorar las hospitalizaciones y alterar el programa de vacunación.

“Seguimos en la búsqueda de más información para seguir detectando la mayor cantidad de variantes; las edades son heterogéneas, había una persona mayor a 60, y dos de 30 años”, indicó la Universidad de Guadalajara, encargada de estudiar los casos.

“Tenemos que hacer más estudios. Lo que podemos confirmar, es que sí detectamos la mutación E484K y esto es un hallazgo importante, ya que no había sido reportada en México. Se requieren estudios más profundos como la secuenciación, así como el análisis de más muestras positivas para determinar la prevalencia de esa mutación”, aseguró Natali Vega, jefa del Laboratorio de Diagnostico de Enfermedades Emergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.



