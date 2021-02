Sin justicia a 7 meses de la masacre en Huzantlán, exigen que se apliquen las 161 ordenes de aprehensión

Oaxaca, Oaxaca.- Siete meses han pasado desde que los pobladores de Huzantlán del Rio en el municipio de San Mateo del Mar perteneciente al Istmo de Tehuantepec, claman justicia por la masacre de 15 personas en esa localidad.

Alejandrino Abasolo Mora, representante del denominado Comité de Víctimas del 21 de junio, señala que las autoridades estatales así como la misma Fiscalía General de Oaxaca, no les han dado algún avance sobre este asunto, a pesar de que ya existen 161 ordenes de aprehensión.

“Esperamos una respuesta a favor y que se dicten las órdenes de aprehensión para los responsables, que están en diversas colonias para que nosotros podamos regresar a nuestra comunidad” enfatizó.

A un mes de mantener un plantón frente a palacio de gobierno en la capital oaxaqueña, familiares de los asesinados y desplazados, señalan que la Secretaria de Gobierno nos le ha dado fecha para entablar una mesa de diálogo y pedir que se avance con las investigaciones, si no que al contrario, solo les han dado largas.

Aseguran que de obtener una respuesta del gobernador Alejandro Murat, habrá otro tipo de movilización.

