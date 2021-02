Profeco bajó 1,200 perfiles de Facebook donde se ofertan tanques de oxígeno

En México solo hay tres empresas autorizadas en el país para comercializar tanques de oxígeno (Infra, Medigas y Criogas), por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su titular, Ricardo Sheffield, hizo un llamado a no caer en fraudes, además de que señaló que ya actúan en contra de defraudadores.

Enterados de que han aparecido abusadores especialmente en las redes sociales, Sheffield señaló que se han eliminado 1,200 perfiles de Facebook en los que ofertan tanques de oxígeno, además de que han sido bajadas 130 páginas que eran utilizadas para defraudar.

“Son las tres empresas y las tres marcas con las cuales se vende oxígeno medicinal, cualquier otra cosa de antemano es un fraude, mejor en lugar de dejarse engañar en las páginas de internet o de Facebook, mejor acudan directamente”, señaló.

A la par hizo la invitación a quienes tienen tanques de oxígeno rentados a regresarlos si ya no los utilizan, así como lo hizo la Liga MX, para así ayudar a que otra persona que lo requiera se vea beneficiada.

“Por amor a la vida, devuelvan los cilindros en los cuales llevan el oxígeno a casa, porque eso implica salvar la vida de alguien. Cuando lo desocupen, regrésenlo, ya sea que lo hayan rentado o lo hayan comprado, les van a devolver el depósito o les van a pagar lo que ustedes pagaron por ese cilindro”, indicó.

