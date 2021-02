Oaxaca entra a etapa de estabilización en cuanto al número de contagios reportados diariamente por COVID-19

-El gobernador Alejandro Murat informó que Oaxaca continúa en semáforo naranja y exhortó a la sociedad oaxaqueña continuar con medidas de reducción de contagios.



-Durante la semana del 25 al 31 de enero las jurisdicciones Valles Centrales y Mixteca registraron una disminución hospitalaria; sin embargo, Istmo, Tuxtepec, Costa y Sierra presentaron un aumento.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de enero de 2021. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que Oaxaca continúa en el semáforo epidemiológico color naranja, al entrar en una “meseta”, lo que significa la estabilización en el número de casos que han requerido hospitalización.

“Esto demuestra que vamos a seguir en esta línea de meseta y, seguramente, de manera gradual, irá habiendo una reducción”, puntualizó al informar sobre la situación de la pandemia por COVID-19 en la entidad y reiterar el llamado a la sociedad oaxaqueña para “no bajar la guardia”.

Asimismo, el Mandatario Estatal pidió a las y los oaxaqueños que todos los tanques de oxígeno que se les están dando en comodato o se les están prestando, los regresen una vez desocupados, para que otras familias puedan tener acceso a éste.

“Si sabes de alguien, por favor comunícate al 911 y ayúdanos a que los tanques de oxígeno sean devueltos para seguir atendiendo a más personas que lo necesitan por su condición de salud”, sostuvo.

También el Jefe del Poder Ejecutivo del Estado reconoció el esfuerzo de la ciudadanía, del sector empresarial y de las autoridades municipales en la aplicación de las recomendaciones emitidas para mitigar los contagios por COVID-19. Además, reiteró el uso del cubrebocas, la distancia social, lavado de manos y quedarse en casa -de ser posible- con el propósito de seguir salvando más vidas.

Durante su mensaje el Gobernador estuvo acompañado por los presidentes municipales de San Pedro Mixtepec y de Santos Reyes Nopala, quienes le agradecieron por los apoyos otorgados en materia de Salud, especialmente con la entrega de una ambulancia de traslados que beneficiará a las y los habitantes de estas demarcaciones que lo requieran

Oaxaca logró una disminución de 0.2% en la ocupación hospitalaria global en la entidad

Durante su mensaje para informar el balance semanal de la situación de la pandemia en el estado, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en voz del subdirector general de Innovación y Calidad, Héctor Matus Santiago, señaló que esta semana se logró una disminución de 0.2% en la ocupación hospitalaria global en la entidad.

Informó que las jurisdicciones como Valles Centrales que registró un promedio de 74.4% de ocupación disminuyó en un 2.1%; la Mixteca que presentaba el 67.9% de ocupación hospitalaria logró registrar una disminución del 2%; sin embargo, durante la semana del 25 al 31 de enero las jurisdicciones Istmo, Tuxtepec, Costa y Sierra registraron un aumento en su ocupación hospitalaria, por lo cual solicitó a los habitantes de estas regiones de la entidad continuar reforzando las medidas de prevención para cortar la cadena de contagios.

“Es prudente informarles que la pandemia sigue activa en nuestro estado, y partir del primer caso registrado el mes de marzo, en Oaxaca se han reportado 35 mil 079 casos positivos, de los cuales 31mil 840 se han recuperado y, lamentablemente 2 mil 536 han fallecido”.

También refirió que durante la semana del 25 al 31 de enero se logró mantener una tendencia lineal en el número de contagios sin registrar picos máximos diferentes a los que se han registrado en fechas anteriores, logrando así una “meseta” en cuanto al número de contagios reportados diariamente, lo cual ha permitido que Oaxaca continúe en naranja de acuerdo al semáforo epidemiológico de riesgo establecido por la federación.

Asimismo, dijo que este domingo 31 de enero se han contabilizado 15 casos nuevos de COVID-19 y lamentablemente cuatro defunciones. Mientras que del 25 al 31 de enero, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza mil 262 casos positivos y 76 defunciones; Istmo 148 y 40 fallecimientos; Mixteca 141 y ocho decesos; Tuxtepec 41 y cinco muertes; Costa 91 y cinco pérdidas fatales; y la Sierra 92 y tres defunciones.

“Quiero hacer énfasis en que el semáforo epidemiológico color naranja implica un alto riesgo de contagio por COVID-19, sino se siguen las recomendaciones sanitarias. Por ello, te pedimos tu responsabilidad y compromiso para respetar los aforos permitidos establecidos por la Secretaría de Salud”, finalizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario