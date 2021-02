La grandeza de nuestro estado está en sus artesanas y artesanos: IMM

Comunicado

Oaxaca, Oax. 01 de febrero del 2021.- La economía de las maestras y maestros artesanos se ha visto afectada por la pandemia, por ello, el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, puso en marcha el programa “Apoyo para la promoción de piezas artesanales para su comercialización”.

En este sentido, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, entregó apoyos económicos a artesanas y artesanos de Oaxaca, con el fin de ayudarlos en estos momentos tan difíciles. “Estos apoyos entregados son de la venta de sus productos en ARIPO. Este programa no existía, se echó andar porque ha sido un sector muy afectado por la pandemia. Con este dinero, ellas y ellos podrán llevar economía a sus hogares. Estamos muy contentos porque gracias a mi esposo, el gobernador Alejandro Murat, este sueño es posible”, finalizó.

Con estas acciones y programas, Oaxaca crea, construye y crece por las familias oaxaqueñas.

Por otra parte, la esposa del mandatario estatal, visitó al maestro artesano Alberto Gómez, quien elabora sombreros espectaculares con una gran variedad de materiales, tales como lana, paja, palma o gamuza.

Sombreros Alberly es un taller que desde 1940 ha preservado, de generación en generación, este arte en Ocotlán de Morelos.

“Alberto es un gran maestro artesano, hace unos sombreros espectaculares. Desde 1940 empezó su papá, sus hermanos, su familia, con esta tradición. Este es el valor más grande de cada taller, es un valor de familia, un valor de unidad, es un trabajo totalmente hecho a mano, pero, sobre todo, hecho con mucho corazón”, reiteró la esposa del gobernador del estado.

La presidenta honoraria recalcó que es importante cuidar y proteger las actividades que por generaciones se han hecho, ya que forman parte de nuestra cultura e identidad. “Nos damos cuenta que la grandeza de nuestro estado está en las y los artesanos”, resaltó.

El maestro Alberto, realizó una demostración de panza de burro para la elaboración de sombreros. “Estamos tratando de rescatar los sombreros que usaban los antiguos, entonces a mí se me ocurre una idea, sacar todo ese tipo de artes. La elaboración de estas obras de arte es con dedicación y sentimiento, nos encanta hacerlo y que la gente salga satisfecha, complacida”, finalizó el maestro artesano.

Conoce más de su trabajo en Armenta y López #311 col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. O bien, pueden visitar su página de Facebook, Alberly Sombreros De Oaxaca.

¡Oaxaca lo tiene todo!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario