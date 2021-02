Emplazan huelga en la UABJO

-Dan prorroga al STEUABJO para el 23 de febrero

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 01 de febrero de 2021.- La Máxima Casa de Estudios, fue notificada sobre la prórroga del emplazamiento a huelga, aprobada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO).

Esto derivado del escrito presentado ante la mencionada autoridad por el Sindicato, la tarde de ayer 31 de enero, en donde se informa que se pospone para el día 23 de febrero.

Cabe mencionar que previo a ello, con fecha 4 de enero del presente, la JLCA había decretado y notificado tanto al Sindicato como a la Universidad, la suspensión de actividades y términos referidos al emplazamiento, situación que permanecería mientras el semáforo epidemiológico continúe en color naranja, ante la contingencia sanitaria por COVID 19.

Sin embargo y con el ánimo de atender las peticiones del sindicato, la Universidad dio seguimiento puntual a las mesas de trabajo y a los avances de las comisiones mixtas, con apego a las medidas de prevención y los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias estatales y federales.

Durante estos días las autoridades universitarias sostuvieron reuniones de trabajo con representantes de la dirigencia sindical, la JLCA y la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), para avanzar en los puntos del pliego petitorio.

Así también se les informó sobre el oficio recibido de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde se autoriza el 3.4% de incremento salarial, lo que responde a una de sus principales demandas, al tratarse de una revisión de orden salarial, no contractual.

Con ello la institución ha puesto de manifiesto su disposición al diálogo abierto y la sensibilidad para lograr acuerdos que beneficien ambas partes, anteponiendo el cuidado de la salud de la comunidad universitaria, sin dejar de lado sus tareas y obligaciones primordiales.

