Continúa IEEPO pago único de incidencias administrativas al magisterio

-Con apego a las instrucciones del Director General del Instituto, las y los trabajadores de la educación deberán acudir de acuerdo al calendario organizado por nivel.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de enero de 2021.- Del 3 al 5 de febrero y lunes 8 próximo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), continuará con la entrega al magisterio de la segunda etapa del pago único de incidencias administrativas de los años 2014 y 2015, que constituye un logro de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el magisterio con el decidido apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, a partir del miércoles las y los docentes y trabajadores de la educación beneficiados podrán acudir a la pagaduría en San Felipe del Agua, de la ciudad de Oaxaca, en un horario de 9:00 a 13:00 horas para recibir los cheques correspondientes a sus pagos únicos.

De acuerdo con el calendario organizado para esta entrega, el 3 de febrero se brindará atención a trabajadoras y trabajadores de la educación del nivel de Preescolar y Primaria; el jueves 4 a quienes pertenecen al nivel de Educación Indígena y Educación Física; el viernes 5 de febrero a Telesecundaria y niveles especiales como son los Centros de Enseñanza Ocupacional (CEO), Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS) y Misiones Culturales Rurales (MCR).

Finalmente, el lunes 8 de febrero, deberán acudir las y los beneficiarios de los niveles de Secundaria Técnicas, Secundarias Generales, Escuelas Normales y Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Para mayores informes sobre este tema, el IEEPO tiene a disposición de la comunidad docente y de toda la sociedad, el micrositio Logros y atención a incidencias administrativas del magisterio, en la dirección: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/atencion-al-magisterio.

