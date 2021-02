50 comercios establecidos han cerrado cortinas en Oaxaca; asociación denuncia nulo apoyo de autoridades

-Señalan que la secretaria de economía, otorgó créditos a tan solo 40 empresas de más de 600 registradas.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Patricia Cuevas, presidenta de la asociación de Comercios Establecidos de Oaxaca (CEO), señala que al momento, 50 comercios establecidos han bajado sus cortinas en la ciudad de Oaxaca, tras un año de padecer la pandemia por el covid 19.

De la misma manera denunció indiferencia de las autoridades municipales y estatales, para con el comercio establecido de la capital.

Aseguró que de los más de 600 comercios establecidos que conforman esta asociación, sólo 40 empresas obtuvieron un préstamo de la Secretaría de Economía.

Detalló que el mayor crédito que fue otorgado por dicha secretaria fue de 20 mil pesos, lo cual dijo, que les amortiguo tan solo para una renta pues en el centro histórico pagan hasta 15 mil pesos solamente por este rubro, aunado al pago de impuestos y luz.

Informó que zapaterías, joyerías y tiendas de ropa, fueron los principales giros que tuvieron que cerrar y a causa de esto, se han visto afectadas muchas personas por la pérdida de empleos.

