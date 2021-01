Retiran ambulantes ubicados afuera del IMSS en Tuxtepec

-La solicitud fue por parte de los directivos del IMSS



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido la solicitud el personal de la clínica del IMSS en Tuxtepec, durante este fin de semana elementos de la policía vial , en coordinación con la policía municipal y personal de la dirección de comercio retiraron los puestos ambulantes que venden comida y que están afuera de esta clínica.



Los directivos, solicitaron a las autoridades que retiraran los puestos ya que impedían el ascenso y descenso de personas, sobre todo enfermos, que diariamente acuden a la clínica, por lo que este fin de semana los retiraron.

Fueron dos puestos los que retiraron, y a decir del personal de tránsito del estado estarán vigilando constantemente para evitar que los vendedores vuelvan a colocarse en este punto, el cual están buscando que se respeten los señalamientos y nadie obstruya estos lugares.



Desde hace 2 semanas, tránsito del estado en coordinación con algunos grupos de personas empezaron con retirar los automóviles que se estacionaban en este punto, para ir desahogándolo poco a poco, posteriormente, pintaron señalamientos para impedir que se estacionaran y durante este sábado retiraron a 2 de los puestos ambulantes que diariamente se estaciona en este lugar.



Estas acciones que inició tránsito del estado, no solo fueron en este lugar, lo han hecho en otros puntos como en las esquinas del palacio municipal, pero no descartan hacer estos operativos en el centro de la ciudad.

