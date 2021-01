Toma protesta el Comité Municipal de Nueva Alianza en Tuxtepec

-La ahora presidenta, aseguró que el próximo 6 de junio lo van a lograr

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado, tomó protesta el Comité Municipal del Partido Nueva Alianza (PANAL) en Tuxtepec, quien tendrá a encomienda de ganar las próximas elecciones en este municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Al ritmo de la batucada y de banderas color turquesa, tomó protesta Raquel Medina como Presidenta del Comité, quien estará acompañada por Emmanuel Castillo Soto, Yolanda Bautista Dávila, Lesli González Romero, Adriana Cardoso Linares, Vianey Castillo Antonio, Aisbet Gonzales Sosa, Carlos Alberto Cobos Aguirre.

Así como Heliberto Gamboa Sánchez, Sheila Hilario Rojas, Carlos Pereda Zúñiga, Vanesa Ángulo López, José Juan de la O, Mayra Ivette Rojas Rivera, así como Juan Zaragoza Mejía.

Al tomar la palabra, la Presidenta del Partido, señaló que entregarán resultados favorables y que el próximo 6 de junio van a celebrara el triunfo de la presidencia municipal y Diputación local, “juntos y unidos lo vamos a lograr”, reiteró.

De igual forma tomó protesta Rosa Anaya Gonzales como Delegada Regional de este partido, quien actualmente es Regidora de Desarrollo Social; también José Humberto Villamil Azamar tomó protesta como Delegado Distrital, quien refrendó que seguirá en busca de un sueño que tiene.

María Luisa Vallejo a quien presentaron como María Luisa de Dávila estuvo como una invitada especial, quien en reiteradas ocasiones levantó la mano al lado de José Humberto Villamil, así mismo en esta integración de comité estuvieron los precandidatos Serafina Esteban Regules, quien será la abanderada en Ojitlán, Elso Pérez quien es el Precandidato en Valle Nacional, Jaime Martínez que buscará la presidencia municipal de Jacatepec, pero también estuvieron algunos regidores como Sonia Castro González, Vicente Morales, así como el Presidente de FHUCUP Octavio Santana.

