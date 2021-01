Sigue entrega de verduras, ahora fue en Valle Nacional

-No fueron por parte de productores poblanos, si no la gestión fue de un vállense.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados en Loma Bonita y Tuxtepec se entregó verduras a habitantes de escasos recursos de estos municipios, y este sábado fueron beneficiados los habitantes de Valle Nacional en donde se entregaron 50 toneladas de verduras y hortalizas.

Esta entrega no fue a cargo de productores del estado de Puebla, si no fue una gestión hecha por el vallense Carlos García, para beneficiar a unas 2 700 personas con diversas verduras y hortalizas.

Fueron 40 toneladas las que se entregaron con la finalidad de apoyar la economía de las familias ya que en este municipio como en todos, se están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, por lo que decidieron entregar verduras este sábado, pero también lo harán en las comunidades de este municipio cuenqueño.

La entrega se realizó de manera ordenada y con todas las medidas, además de que constantemente estaban sanitizando el área, con la finalidad de evitar más casos de covid, así mismo los ciudadanos tenían que ir con su cubrebocas.

Cabe hacer mención que en días pasados en varios municipios del estado de Oaxaca como de Veracruz, productores poblanos estuvieron regalando verduras, sin embargo elementos de la policía vial y la policía estatal, adscritas a la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) implementaron un operativo para evitar el ingreso de personas que transportaban verduras en mal estado, por lo que los productores del estado vecino decidieron ya no apoyar a los oaxaqueños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario