Registran 40 decesos por COVID-19 y 391 casos nuevos que suman 34 mil 853 acumulados

-Los SSO exhortan a reducir la movilidad de las personas, usar cubrebocas de forma correcta, mantener sana distancia y lavado de manos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de enero de 2021.- La Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, informó que al corte epidemiológico de este 29 de enero, se han registrado 391 casos nuevos de COVID-19, que suman 34 mil 853 acumulados en la entidad.

Detalló que se han notificado 55 mil 520 casos, de los cuales 15 mil 966 han sido negativos, hay cuatro mil 701 sospechosos, 31 mil 549 se han recuperado y lamentablemente 40 decesos que suman dos mil 522 fallecimientos.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 24 mil 105 casos confirmados y mil 354 defunciones, Istmo dos mil 903 y 401 fallecimientos, Mixteca dos mil 676 y 222 muertes, Tuxtepec dos mil 240 y 290 pérdidas humanas, Costa mil 729 y 161 defunciones, y Sierra mil 200 y 94 fallecimientos.

Mencionó que de los 391 casos nuevos de COVID-19, se registran en 102 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número de casos presenta con 106, Santa Cruz Xoxocotlán 28, Santa Lucía del Camino 20, Juchitán de Zaragoza 14, Miahuatlán de Porfirio Díaz y San Juan del Río 11 cada uno, San Jacinto Amilpas 10, el resto siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Añadió que hay 782 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 460, Mixteca 116, Costa 70, Istmo 62, Tuxtepec 39, y Sierra 35.

De las dos mil 522 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con mil 165, 571 y 369 respectivamente; por sexo, mil 662 son hombres y 860 mujeres. Las comorbilidades asociadas son, hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

La funcionaria destacó, que en relación a la ocupación hospitalaria a nivel estatal, se tienen 643 camas disponibles para atención de pacientes COVID-19, de las cuales 383 han sido ocupadas y se tiene la disponibilidad de 260, haciendo un total del 59.6% de ocupación.

Recordó a la población que existen seis centros de valoración para acudir, si presentan síntomas respiratorios en la zona conurbada, entre ellos: el hospital de zona número 1 del IMSS, el hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el hospital Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano uno, el hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad.

Finalmente, exhortó a seguir utilizando el cubrebocas de forma correcta, mantener la sana distancia y si es posible no salir de casa.

