Por segunda ocasión, Presidente de Santa Lucía del Camino, da positivo a covid-19

-Confirmó a través de sus redes sociales, que una vez más se aislara

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de sus redes sociales el Presidente de Santa Lucia del Camino, Dante Montaño Montero dio a conocer que por segunda ocasión dio positivo a covid-19, por lo que señaló que se aislará y seguirá trabajando desde su casa.

Con el resultado del laboratorio, el Presidente pidió a los ciudadanos no bajar la guardia, ya que aseguró que existe el riesgo muy alto y posibilidad de contagios, y sobre todo en los municipios de los Valle Centrales, en donde diariamente se confirman casos.

Fue el pasado 29 de junio que Dante Montaño presentó síntomas de covid-19, siendo esta la segunda ocasión que presentó síntomas.

El Presidente de Santa Lucia del Camino se suma a los otros ediles que han dado positivo a este virus en los últimos días, ya algunos han fallecido como fueron el de San Juan Tamazola Efraín Lázaro, así como el de Candelaria Loxicha Leonilo Ruiz, y el de Xitlapehua José Yolando Jarquín así como otros 10 más en lo que va de la pandemia.

