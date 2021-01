Mantenimiento urgente a carreteras en la entidad, exhorta 64 Legislatura a CAO y SCT

-Paso de tormentas tropicales ocasionó daños que aún no son atendidos.

-En las ocho regiones de la entidad se registran caminos en mal estado.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 31 de enero de 2021.- Con caminos y carreteras en malas condiciones, la LXIV Legislatura exhortó a la delegación en Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), para que realicen labores de rehabilitación en las vías de comunicación que se encuentran dañadas y en malas condiciones en las ocho regiones del Estado.

Debido a que un gran número de caminos resultaron afectadas por el paso de las tormentas tropicales registradas el año pasado, mismas que aún no reciben la atención debida, fue necesario realizar la demanda correspondiente para obtener acciones puntuales en ese sentido.

Ante este panorama, esta Soberanía solicitó, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, a que dicho organismo lleve a cabo acciones relativas a la planeación y mantenimiento de la infraestructura carretera en la entidad, que deriven de programas propios o convenidos con la Federación, Municipios o particulares.

De acuerdo con una evaluación realizada en términos de accesibilidad, de los 570 municipios solo el 50% dispone de accesos carreteros pavimentados, por lo que la atención del resto representa una carencia que debe atenderse a la brevedad, como ya lo hace el actual Gobierno Federal mediante el programa de Caminos Rurales.

El punto de acuerdo fue promovido por el diputado Saúl Cruz Jiménez, aprobada por la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y aprobado por la LXIV Legislatura local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario