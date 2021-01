Informa IEEPO de suspensión de actividades escolares a distancia, este 1 de febrero

-De acuerdo al calendario escolar 2020-2021 establecido por la SEP, las actividades en el sistema educativo estatal reanudarán el martes dos de febrero.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de enero de 2021. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informa que este uno de febrero se suspenden las actividades escolares, docentes y administrativas con motivo de la conmemoración del CIV aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, la cual se celebra el 5 de febrero.

De acuerdo al calendario escolar 2020-2021 establecido por la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca (SEP), el uno de febrero se consideró inhábil; por ello, las y los escolares de educación básica tendrán un día de asueto, reanudándose las actividades el martes dos de febrero en los horarios habituales y en la modalidad a distancia.

La conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, se celebra anualmente el 5 de febrero. Es el homenaje a un evento de elevada trascendencia en la historia de la nación mexicana y que ocurrió en el año 1917.

En esta fecha, se conmemora el regreso al orden constitucional del país por medio de la promulgación de la Carta Magna, que instituyó las bases legales para el desarrollo del proyecto nación.

Es un día festivo que se celebra el lunes anterior o posterior a la fecha original, aunque, el año en el que el 5 de febrero corresponda un lunes se celebra el mismo día.

El IEEPO invita a madres, padres de familia y tutores a que en este período de confinamiento, fortalezcan desde sus hogares la formación cívica de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente a través del diálogo con ellas y ellos sobre festejos de importantes acontecimientos históricos como el aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, norma fundamental que sustenta la organización política, define las libertades y orienta los deberes de todas y todos los mexicanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario