Trabajadores del MACO se atrincheran en el museo para evitar presunto desalojo

-Exigen pago de salarios, les adeudan 18 quincenas a 20 trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Muse de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), fue fundado el 28 de febrero de 1992 con el apoyo del gobierno del estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes gracias a la iniciativa de un grupo de ciudadanos encabezados por el maestro Francisco Toledo, se ubica en la llamada Casa de Cortés que se construyó durante a fines del siglo XVII y principios del XVIII, posee una hermosa fachada, corredores en sus dos pisos y tres patios.



Actualmente los trabajadores del museo se enfrentan a una situación adversa, pues señalan que Osvaldo Mendoza extrabajador de SECULTA y la Asociación Amigos del MACO que preside el pintor Rubén Leyva, así como José Luis Bustamente del Valle y Mayella Audelo intentaron desalojar a la directora del Museo Cecilia Mingüer Vargas y a los trabajadores a quienes se les adeudan 9 meses de salario.



Por su parte la Coordinadora de Servicios Educativos del Museo Laura Cravioto, dijo que la noche de este jueves los trabajadores empezaron a hacer guardias nocturnas para resguardar el recinto que es su lugar de trabajo, la mañana de este viernes les cambiaron al guardia de la entrada y llegó un comandante a decirles que tenían que desalojar el inmueble sin llevar un mandato por parte de las autoridades competentes.



La Directora y la Coordinadora de Servicios Educativos del Museo, mencionaron que tomaron la decisión de no salir del inmueble, pues al parecer la intención es que el edificio sea utilizado para otras actividades, dejando así desamparados a los trabajadores y las familias que dependen de este lugar, además dijeron que los únicos ingresos que tienen es la cuota que pagan las personas y turistas para entrar al museo.



Al principio de la pandemia el Museo cerró sus puertas como otros espacios más el pasado 21 de marzo de 2020, el 11 de septiembre reabrió sus instalaciones, en él se han presentado exposiciones de artistas como Günther Gerzso, Jorge Du Bon, Francisco Toledo, Francis Alÿs, Mona Hatoum, James Brown y Graciela Iturbide.



También realiza diferentes actividades culturales como conferencias, mesas redondas, conciertos, recitales y presentaciones de libros, el MACO es también sede de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo.

