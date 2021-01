Suspende Registro Civil programa de “Bodas Colectivas” por pandemia

-En las 142 oficialías se continúa con los procedimientos de las parejas interesadas en contraer matrimonio de forma individual.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de enero de 2021. Con el fin de salvaguardar la vida de las familias oaxaqueñas ante la pandemia ocasionada por el COVID-19, la Dirección del Registro Civil de Oaxaca suspende el programa de “Bodas Colectivas”, el cual legitima la unión legal de las parejas.



La Dirección del Registro Civil informó que en las 142 oficialías se continúa con los procedimientos de las parejas interesadas en contraer matrimonio de forma individual, los cuales se llevarán de acuerdo a las guardias que se han establecido durante la contingencia en las ocho regiones del estado.



El Director del Registro Civil lamentó que el programa para legalizar las uniones de forma gratuita y con ello garantizar la legitimación de las y los hijos, se suspenda; pero destacó que la protección de la salud y la vida de las personas es prioritario, tal y como lo estableció el Gobernador del Estado.



Señaló que el programa se llevará a cabo cuando existan las condiciones necesarias para celebrar los matrimonios colectivos, sin que represente un riesgo para la salud de las parejas y a sus familias.

