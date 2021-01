Suman 2 mil 935 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en México

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que de diciembre de 2018 a diciembre de 2020 se reportó la desaparición de 37 mil 800 personas, de las cuales 56 por ciento ya fueron localizadas.

Del total de personas halladas 92 por ciento fueron localizadas con vida y 8 por ciento ya muertas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, detalló que el año pasado se realizaron acciones de búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas en 171 municipios del país.

Hubo una disminución de 33 por ciento en el número de fosas clandestinas ubicadas mientras que aumentó 18 por ciento la recuperación de cuerpos.

Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas son los estados en los que más se identificaron fosas clandestinas.

Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 se recuperaron 2 mil 935 cuerpos de fosas clandestinas, de los cuales 39 por ciento fueron identificados y 21.75 por ciento regresados a sus familias.

De 2006 a diciembre de 2020 se presentaron 80 mil 517 denuncias por desaparición forzada.

Pero en 2020 hubo una disminución de 22.39 por ciento en el número de denuncias por desaparición respecto a 2019.

Los estados que concentran denuncias por desaparición son Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Sonora, Michoacán, Guerrero.

