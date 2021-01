STEUABJO no quita el dedo del renglón, insisten en estallamiento de huelga

-Esto a pesar del incremento salarial del 3.4 por ciento, señalan que hay violaciones al contrato colectivo que deben resolverse



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), insisten en el posible estallamiento de huelga, pues el aumento salarial no es el único punto de su pliego petitorio, señalan que hace falta resolver varias violaciones al contrato colectivo de trabajo.



El Secretario General del STEUABJO Ariel Abelardo Luján Pérez, comentó que uno de los puntos a resolver es el pago que está pendiente para el personal eventual y de otras áreas, así como el que no existe claridad en la resolución de sus demandas laborales, por ello es que no descartan iniciar la huelga el próximo primero de febrero.



Un grupo de trabajadores bloqueó por algunos minutos la avenida universidad para exigir el pago de su salario, no obstante el líder de la gremial reconoció la disposición al diálogo que han mostrado las autoridades de la máxima casa de estudios y del gobierno del estado para atender y dar solución a las demandas del STEUABJO.



El STEUABJO se ha estado movilizando desde hace varias semanas para exigir un diálogo con las autoridades universitarias y del gobierno del estado, entre sus acciones han realizado paro de labores de doce horas y la toma de las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

