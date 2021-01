SEP autorizó aumento salarial del 3.4 por ciento al STEUABJO, podría conjurarse huelga

-Este aumento es el que autorizó la dependencia a todas las universidades públicas del país.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), recibió un aumento salarial del 3.4 por ciento por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo cual podría conjurarse la huelga que tenían planeada inicar el próximo primero de febrero.

Este aumentó informó la SEP es el mismo que se le otorgó a todas las universidades públicas del país y no contempla incremento en las prestaciones que no estén ligadas al salario, este aumento el STEUABJO lo está analizando en una asamblea, por lo que es probable que el estallamiento de huelga para el primero de febrero ya no se llevaría a cabo.

En un documento emitido por la autoridad universitaria se informó que el Rector Eduardo Bautista Martínez y representantes del Gobierno del Estado se reunieron este jueves con la dirigencia sindical y el comité de huelga para darles a conocer el aumento del 3.4 por ciento que autorizó la SEP.

“Respecto a las prestaciones no ligadas al salario, al ser una revisión contractual bienal par, no habrá aumento alguno, esto según lo dictado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, agregó en el comunicado.

En la reunión el Rector invitó al dirigente del STEUABJO Ariel Luján Pérez para que haga un llamado a los integrantes del sindicato a evitar mítines o reuniones con alta concentración de personas, a efecto de no poner el riesgo la salud de los trabajadores.

Comentarios

