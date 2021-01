Reporta sector Salud 334 casos nuevos de COVID-19, van 34 mil 462 acumulados en Oaxaca

-Se encuentran 15 hospitales al 100% de ocupación

-Exhortan los SSO evitar la movilidad de las personas residentes de zonas urbanas a los diferentes municipios del estado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de enero de 2021.- Oaxaca registró este jueves de manera acumulada 34 mil 462 casos por COVID-19, cifra alcanzada tras sumar 334 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en 84 municipios, con un global de 798 pacientes con la enfermedad en etapa activa, según los datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Al dar el informe técnico epidemiológico del avance de la pandemia, el coordinador de Planeación y Desarrollo de la Jurisdicción Sanitaria número Uno “Valles Centrales”, Juan Carlos Contreras Santiago, destacó que la entidad notificó también 18 muertes nuevas a causa del virus, para acumular un total de dos mil 482 fallecimientos.

Enfatizó que Oaxaca de Juárez continúa a la cabeza como la zona que más contagios diarios registra, con 99 nuevas infecciones. Tras ella se ubican Santa Cruz Xoxocotlán y San Juan Bautista Tuxtepec, con 17 y 16, respectivamente.

Por otra parte, informó que este 28 de enero la red hospitalaria cuantificó el 59.6% en ocupación de camas, tras contabilizarse 30 nuevos ingresos, para un total de 382 personas hospitalizadas a causa de la enfermedad.

Señaló que este jueves, son 15 los nosocomios que se encuentra 100% de ocupación de camas. Por jurisdicción sanitaria Valles Centrales registra el 70.7%, Mixteca 66.7%, Costa 52.5%, Istmo 48.1%, Tuxtepec 37.3% y la Sierra 16.7%.

Mencionó que, desde el inicio de la emergencia sanitaria en el territorio oaxaqueño, se han analizado 54 mil 936 pacientes con síntomas relacionados al coronavirus, cuatro mil 657 están como sospechosos y 15 mil 817 son negativos, asimismo a la fecha se han dado de alta médica a 31 mil 182 personas.

Especificó que Valles Centrales tiene un acumulado de 23 mil 830 contagios, mil 327 muertes y 464 casos activos, seguido por el Istmo con dos mil 868, 394 fallecimientos y 60 activos; Mixteca con dos mil 649, 218 decesos y 130 activos; Tuxtepec con dos mil 237, 289 péridas fatales y 46 activos; Costa con mil 713, 160 fallecimientos y 67 activos; Sierra con mil 165, 94 muertes y 31 activos.

Finalmente, reiteró el llamado a quedarse en casa si es posible, respetar la sana distancia, el uso del cubrebocas, no exponer a menores de edad ni adultos mayores en espacios públicos, así como evitar movilizarse de las zonas urbanas a los municipios alejados del estado, para mitigar la propagación del SARS-CoV-2 en la entidad.

