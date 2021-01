PROFECO sanciona a dos distribuidoras de tanques de oxígeno en Oaxaca, por aumento en precios

-Una empresas es de la Ciudad de México y la otra de la capital oaxaqueña.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por medio de su titular Lourdes Santiago, informó que se iniciaron dos procedimientos para sancionar a igual número de empresas que se dedican a la distribución de tanques de oxígeno en la ciudad de Oaxaca, esto debido al aumento en sus precios.

Por medio de sus redes sociales, la titular de la dependencia federal en la entidad, comentó que esta información la dio a conocer luego de una reunión que tuvo con representantes de 14 empresas que se dedican a la venta de oxígeno, asimismo indicó que una de las empresas que serán sancionadas es de la Ciudad de México y la otra de la capital, quien no tenía exhibidos los precios de sus productos.

Las multas a las que serán acreedoras estas empresas podrían alcanzar los 600 mil pesos, la funcionaria mencionó que seguirán monitoreando y vigilando que no se cometan abusos en contra de los consumidores, quienes en las últimas semanas se han visto en la necesidad de comprar oxígeno por el incremento de contagios de Covid y de la ocupación hospitalaria.

Finalmente pidió que a los consumidores que compren oxígeno en lugares establecidos y en caso de algún abuso por parte del proveedor lo reporten al 8004688722 y 9515134141.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario