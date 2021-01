Preinscripciones al ciclo escolar 2021-2022 de educación básica serán del 2 al 26 de febrero: IEEPO

-Como lo han establecido el Gobernador del Estado y el Director General del IEEPO respecto a priorizar el cuidado de la salud y la vida, el trámite será a distancia.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de enero de 2021.- Del 2 al 26 de febrero próximo se realizará en la entidad el periodo de preinscripciones al ciclo escolar 2021-2022 para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, a fin de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convoca a madres, padres y tutores a cumplir con este proceso.

Como lo han establecido el Gobernador del Estado y el Director General del IEEPO respecto a priorizar el cuidado de la salud y la vida, debido a la contingencia sanitaria y con apego a las medidas preventivas para evitar contagios del COVID-19, el Instituto mediante la circular SGE.DPE/0001/2921 acordó que el trámite se realice por medios digitales, a distancia incluyendo el correo convencional, correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o Buzón Escolar.

Respetando las recomendaciones y medidas sanitarias, las escuelas de educación básica podrán colocar en un lugar visible el anuncio con los correos electrónicos, teléfonos y el Buzón Escolar para la recepción de los documentos requeridos y deberán evitar en todo momento convocar a madres, padres de familia o docentes, esto con la finalidad de que se respete el derecho a la salud de las personas y que los menores de edad ejerzan su derecho a la educación.

En cuanto a los requisitos, en lo que corresponde a Educación Preescolar, bastará con enviar foto, archivo PDF o fotocopia del acta de nacimiento y/o CURP, a través de los envíos a distancia o buzón escolar. Las y los niños a preinscribirse deben contar con tres años de edad al 31 de diciembre de 2021.

En Educación Primaria para la preinscripción a primer año del ciclo escolar 2021-2022 de los menores de edad que tengan seis años cumplidos al 31 de diciembre próximo, se podrá enviar foto, archivo PDF o fotocopia del acta de nacimiento y/o CURP, mediante envíos a distancia o buzón escolar. No será requisito presentar constancia de inscripción de tercer grado de preescolar, boleta de tercer grado de preescolar ni del Certificado de Estudios de preescolar.

Por lo que corresponde a Educación Secundaria, para la preinscripción a primer año del ciclo escolar 2021-2022, bastará con enviar foto, archivo PDF o fotocopia del acta de nacimiento, CURP, constancia de inscripción de Sexto Grado y/o boleta de grado anterior (quinto año). De igual forma, el procedimiento será a través de envíos a distancia o Buzón Escolar.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca reitera que las preinscripciones en las escuelas públicas de los niveles básicos deben darse sin ningún condicionamiento, haciendo efectivo el derecho a la educación, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que en base en las estadísticas de las preinscripciones, es posible planear los recursos humanos, financieros y de infraestructura educativa, así como en estos momentos de educación a distancia realizar las mejores estrategias para que las y los niños y adolescentes en edad escolar cursen sus estudios de nivel básico.

El IEEPO cuenta el número 800 433 76 15 y el servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas, para orientación sobre trámites y servicios esenciales.

