México se convierte en el tercer país con más muertes por Covid-19

CDMX.- México se situó como el tercer país del mundo con más muertes acumuladas por COVID-19, al registrar 155 mil 145 decesos confirmados por la epidemia.

Nuestro país subió al lugar número tres, dentro de los países que han registrado un mayor número de fallecimientos en lo que va de la pandemia, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins.

El primer lugar lo ocupa Estados Unidos con 432 mil 603 decesos y el segundo sitio Brasil con 221 mil 547.

Nuestro país superó este jueves a India, que reporta 153 mil 847 defunciones confirmadas por coronavirus SARS-CoV-2, según datos del ministerio de Salud de ese país.

México ya se había ubicado como el tercer país con más decesos por Covid-19 el 31 de julio pasado, pero luego pasó al cuarto sitio debido al incremento de la mortalidad en India.

En comparación con los datos de ayer, en nuestro país se reportaron mil 506 nuevas muertes.

