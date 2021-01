Llama Edil de Valle a enfrentar la pandemia con seriedad, para detener rebrote de covid

-Dijo que de continuar el contagio desmedido de este virus, endurecerán de nuevo las medidas sanitarias en el municipio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de que la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca informara sobre el incremento de casos confirmados de covid-19, el presidente de Valle Nacional Rey Magaña García señaló que esto bien puede haber sido a consecuencia de las festividades decembrinas por lo que dijo es momento de reforzar las medidas sanitarias en todos los hogares de este municipio, para evitar que se registren más casos y decesos como ha ocurrido en los últimos días.

Así también, hizo un llamado a la sociedad, comercios y ciudadanos a tomar todas las medidas necesarias y no cometer el mismo error de realizar reuniones masivas o fiestas, pues hasta el momento, muchos han relajado estas medidas a pesar de que la entidad y esta región, se encuentran en alerta por la cantidad de personas contagiadas.

Pidió también a los vallenses que hoy más que nunca, deben enfrentar con seriedad esta pandemia, para evitar perdidas de familiares, ya que de otra manera explicó, que se tendrían que endurecer las medidas para concientizar a la población, algo que afectaría indudablemente a la economía ya que se regresaría al cierre de comercios, lo que representaría perdidas para los pequeños negocios.

Así mismo, reiteró que esta latente que se puedan implementar de nueva cuenta los filtro sanitarios en los accesos a la población, tal y como se están haciendo en algunas comunidades para endurecer estas medidas, en caso de que la ciudadanía no acate estas recomendaciones, ya que indicó que no es por decisión suya, sino porque ponen en peligro a todos los que han estado protegiéndose del virus y que algunos por irresponsabilidad, contribuyeron a que apareciera el rebrote.

