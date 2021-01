IEEPCO ordena retirar propaganda de Jesús Romero, incurrió en acto anticipado de campaña

-En twitter, Jesús Romero le dijo al Representante del PRI que se verán en los tribunales y llamó al IEEPCO “árbitro vendido”



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), determinó que Jesús Romero quien aspira a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, incurrió en actos anticipados de campaña, por lo que ordenó el retiro de la propaganda que colocó en diversos puntos de la ciudad.



Fue la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso del órgano local electoral quien emitió dicha determinación, dando a Jesús Romero 24 horas para retirar la propaganda que colocó en varios espectaculares y unidades del transporte público.



La denuncia fue interpuesta por el Representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Elías Cortés, quien al conocer la determinación mencionó que está apegada a la legalidad, señaló que desde el inicio del proceso electoral Jesús Romero emprendió una serie de actividades para promocionar su imagen en la capital oaxaqueña.



El representante del PRI publicó en su cuenta de twitter: “La resolución es sólida y clara. Estás violando la norma electoral. No seas tramposo #ElMeroMeroTramposo” esta publicación estuvo acompañada por imágenes del documento emitido por el IEEPCO.



Por su parte, Jesús Romero respondió de la siguiente manera: “Saludos Elías, en los tribunales lo veremos. Porque conozco y estoy sabedor puedo afirmar que hay arbitro vendido y además temor por la derrota que les viene. Abrazo. Atte #ElMeroMero”

