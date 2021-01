Falta de personal, principal demanda del sindicato 12 de julio en Tuxtepec

-Que las plantillas de trabajadores no estén completas se debe a que un 30% de la base está en resguardo



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario General del Sindicato 12 de Julio del Ayuntamiento de Tuxtepec Gregorio Castañeda Solís, dijo que en estos momentos están supervisando todas las áreas con la finalidad de ver las necesidades más importantes, y con esto tratar de cubrirlas.



Explicó que uno de los problemas que han detectado en todas las áreas del ayuntamiento son la falta de personal, ya que aproximadamente 30% de los sindicalizados está en resguardo, lo que ha complicado el desempeño en algunas áreas.



Actualmente son 700 trabajadores que están adheridos en este sindicato, y de estos poco más de 200 pertenecen a algún grupo vulnerables, por lo que dijo que estarán solicitando la contratación de personal de manera temporal y así ir cubriendo las necesidades en las diversas áreas.



Agregó que en próximos días van a tener una reunión con personal del ayuntamiento a quienes le van a solicitar que hay más personal, ya que desde el año pasado están laborando en esta situación con la falta de personal, lo que complica los deberes en algunas áreas.



En cuanto al contrato de trabajo, dijo que van a estar revisándolo en tiempo y forma con la finalidad de que se cumplan con todas las prestaciones durante los próximos meses.

