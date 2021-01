Van 20 defunciones por rebrote de Covid-19 este año en Loma Bonita

-No descartan regresar a las medidas drásticas



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Por rebrote en los casos de covid-19 en Loma Bonita, así como por las 20 defunciones que se han presentado en lo que va del mes de enero, el Presidente Municipal Raymundo Rivera, no descartó regresar a las medidas drásticas en caso de que Oaxaca regrese al color rojo de este semáforo epidemiológico.



Dijo que el número de defunciones son proporcionados por los servicios de Salud e Oaxaca (SSO), por lo que van a continuar con algunas medidas como son el cierre de las entradas que están a las afueras del municipio, además de que elementos de protección civil siguen con la sanitización de los vehículos.



El Presidente, descartó que próximamente se regrese a la situación que vivieron en los meses de junio y julio, y que fueron difíciles para este municipio por las defunciones de decenas de lomabonitenses, ya que aseguró que se cuenta con la experiencia vivida



Llamó a los lomabonitenses a seguir con las medidas como son el gel antibacterial, la sana distancia y sobre todo el uso del cubrebocas ya que de no ser así, serían acreedores a una multa de 300 pesos y un arresto de 36 horas.



Hasta el corte de este 27 de enero, suman en el municipio de Loma Bonita 120 casos confirmados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario