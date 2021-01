En cuarentena, se duplicó la meta de cursos del ICAPET en la Cuenca del Papaloapan

-Esto fue a pesar de que los cursos fueron de manera virtual.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el año pasado debido a la pandemia en el estado de Oaxaca, el ICAPET optó por cursos a distancia, a pesar de esto en la región de la Cuenca del Papaloapan se duplicó la meta que se tenía, en este 2021 las capacitaciones serán de la misma forma siendo 39 los cursos que están en el catálogo de la región.

El Titular de la Dependencia en la región Carlos Alberto Vera Vargas, señaló que durante este 2020 los cursos se realizaron a distancia y en este año no será la excepción, por lo que quiénes quieran recibir la capacitación en uno de estos cursos, a través de la página de la dependencia podrán inscribirse.

A pesar de que los cursos fueron de manera virtual, el año pasado se duplicó la meta que se tenía en cuanto a cursos, cerrando con 79, capacitando a 900 personas en 2 meses y medio.

Lo que ayudó para que este 2021 el presupuesto a ejercer para el pago de instructores que es de 1 millón 22 mil pesos, por lo que confían en que este año el número de capacitaciones se incremente.

Los cursos son de 30 horas y algunos de los 39 que se van a impartir son técnica de pintura, corte y confección, así como habilidades, tejido, cursos de motivación personal, así como de herbolaria, de repostería, peinados, cultivo de hortalizas en casa, así como otros más, por lo que invitó a los ciudadanos a inscribirse en estos cursos que ofrece el instituto a través del número 287 1521677.

