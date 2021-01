Club de ciclistas en Valle Nacional, realizarán tour “Primer vuelta por la Chinantla”

-Señalan que esta ruta será de 80 kilómetros y comprende los municipios de Jacatepec y Valle Nacional, buscando promover el corredor turístico comercial para reactivar la economía local.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Con el fin de fomentar el ciclismo al aire libre y dar a conocer las riquezas naturales de esta región, jóvenes que integran el Club ciclista “Los Hijos de la Chinantla” dieron conocer “La Primer Vuelta por la Chinantla”, un tour de 80 kilómetros que comprende la ruta de montañas en diversas comunidades de Valle Nacional y Santa Maria Jacatepec, por lo que hacen abierta la invitación a los que desean ingresar a este importante evento.

En conferencia de prensa, en donde se hicieron acompañar del presidente de Jacatepec Víctor Raúl Hernández López, el edil de Valle Nacional Rey Magaña García y del Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, los representantes de este club Berna Luis y Constantino Simón, dieron a conocer que esta ruta se tiene contemplada realizar el próximo 15 y 16 de mayo, con la presencia de varios grupos ciclistas de la región y del estado de Veracruz, por lo que auguraron un evento de gran relevancia, para los que gustan de esta disciplina a campo traviesa, además de que se busca crear un estilo de vida saludable y a su vez, reactivar la economía local.

Señalaron que con esta actividad recreativa, buscan hermanarse con ciclistas de otras regiones y divertirse sanamente, además de promocionar la gastronomía y el comercio local, pues detalló que dentro de esta ruta se contará con un corredor turístico comercial, ofreciendo sus servicios a los visitantes, por lo que mencionaron que se requiere también de la participación de los ayuntamientos para que este proyecto, se vaya consolidando.

Por su parte el edil vallense, elogió la iniciativa de los ciclistas, no sin antes recomendarles mantener las medidas sanitarias debido a la situación actual de la pandemia y comentó, que estará contribuyendo con estos jóvenes en este naciente proyecto, sobre todo para reforzar la seguridad de los participantes durante su trayecto en este tour.

Así también dijo que este tipo de actividades ayudarán a promover la región, pensando en los pequeños comerciantes que vendrán a ser beneficiados en esta ruta.

Los principales requisitos para participar en esta ruta, es ser mayor de 15 años de edad, contar con una bicicleta de montaña y equipo de protección para evitar posibles accidentes.

Señalaron que desde este lunes primero de febrero, iniciarán las inscripciones para todos aquellos que desean vivir la experiencia de una manera saludable, a base de disciplina y esfuerzo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario