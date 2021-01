𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐞 64 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬, 𝐬ó𝐥𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐥

饾悇饾惐饾悺饾悽饾悰饾悶 64 饾悑饾悶饾悹饾悽饾惉饾惀饾悮饾惌饾惍饾惈饾悮 饾悮 饾悞饾悽饾惂饾悷饾惈饾悮 饾惄饾惃饾惈 饾悷饾悮饾惀饾惌饾悮 饾悵饾悶 饾惃饾悰饾惈饾悮饾惉, 饾惉贸饾惀饾惃 饾悶饾惐饾悽饾惉饾惌饾悶饾惂 饾惄饾惈饾惃饾惒饾悶饾悳饾惌饾惃饾惉 饾悶饾惂 饾惄饾悮饾惄饾悶饾惀

San Raymundo Jalpan, Oax.28 de enero de 2021.- En cuatro a帽os de la actual administraci贸n estatal, las obras p煤blicas s贸lo existen en papel y los proyecto son solamente maquetas, se帽alaron diputadas y diputados durante la comparecencia del titular de la Secretar铆a de Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, en el marco de la glosa del Cuarto Informe del Gobierno del Estado

Adem谩s, lamentaron la falta de avances en el rubro, situaci贸n que genera mucha m谩s preocupaci贸n por la opacidad en materia de inversi贸n p煤blica con la que se conduce esta dependencia.

La presidenta de la Comisi贸n permanente de las Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Elena Cuevas Hern谩ndez, lament贸 que a cuatro a帽os de la actual administraci贸n estatal, no se vislumbre compromiso ni honestidad, principalmente en las que se realizar谩n con los recursos de la Deuda P煤blica Aprobada por esta Legislatura.

El legislador Horacio Sosa Villavicencio, en representaci贸n de los municipios de Oaxaca, extern贸 la preocupaci贸n de los ayuntamientos por la ausencia de mezclas de recursos para obras de impacto y desarrollo social.

Al hacer uso de la tribuna, la congresista Rocio Machuca Rojas, reproch贸 al titular de Sinfra la falta de trabajo con perspectiva de g茅nero, espec铆ficamente en los procesos de regularizaci贸n de predios para evitar la violencia institucional en contra de las mujeres.

Asimismo, la diputada Maritza Escarlet V谩squez Guerra, apunt贸 que las acciones p煤blicas de Sinfra y sus organismos, deben responder a las necesidades de la poblaci贸n para hacer frente a la situaci贸n extraordinaria, derivada de la pandemia por la Covid-19, y que la planificaci贸n priorice rubros como la movilidad y servicios b谩sicos, inclusivos y adecuados.

Durante su intervenci贸n, el representante popular C茅sar Morales Ni帽o, lament贸 que las inversiones reportadas en el Cuarto Informe de Gobierno no est茅n materializadas. Tambi茅n, exigi贸 aclarar la permanencia de empresas reportadas por el Sistema de Administraci贸n Tributaria (SAT), como fantasmas y factureras, dentro del padr贸n de proveedores de la Secretar铆a.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Arsenio Lorenzo Mej铆a Garc铆a, demand贸 a Javier Lazcano, a no dejar en el olvido a la regi贸n Mixteca, en la cual urge inversi贸n p煤blica en caminos y energ铆a el茅ctrica para alcanzar el desarrollo de sus pueblos.

La congresista Aurora L贸pez Acevedo, enfatiz贸 la necesidad de socializar los proyectos de comunicaci贸n carretera, como es el caso del Libramiento Sur que tanta falta le hace a Oaxaca. Adem谩s, conmin贸 al funcionario estatal a priorizar la contrataci贸n de empresas oaxaque帽as para reactivar la econom铆a local.

Respecto a la falta de planeaci贸n en la obra p煤blica, el parlamentario Sa煤l D铆az Bautista, requiri贸 al titular de Sinfra, a apegar su actuaci贸n a lo establecido en el Art铆culo 137 de la Carta Magna, conforme a los principios de transparencia y eficacia.

El diputado Mauro Cruz S谩nchez, adelant贸 que el Congreso local deber谩 evaluar los nulos resultados de la Secretar铆a, la cual carece de resultados y disciplina presupuestaria. Tambi茅n, lament贸 el subejercicio presupuestal cometido por la dependencia, la cual s贸lo report贸 el gasto de 1.7 mil millones de pesos cuando la Legislatura presupuest贸 cinco mil.

Al participar en el acto de rendici贸n de cuentas, la representante popular Magaly L贸pez Dom铆nguez, convoc贸 al funcionario a replicar el modelo de caminos rurales emprendido por el presidente de la Rep煤blica, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, y que ha redituado en beneficios tangibles como la reactivaci贸n de la econom铆a local con mano de obra de las mismas comunidades.

