Sindicalizados de CAPUFE en la Cuenca, se unen a movilización nacional

-Trabajan bajo protesta, son más de 30 los que están laborando en esta situación.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante los riesgos de contagiarse covid debido a que trabajan sin equipo de protección, personal de Caminos y Puentes Federales (capufe) de la Cuenca del Papalopan, están trabajando bajo protesta, uniéndose a la movilización que se está realizando a nivel nacional desde hace una semana.

Datos proporcionados por los trabajadores informaron que a principios de la pandemia, la Dependencia Federal les dotó de gel antibacterial, guantes y cubrebocas, pero no lo ha hecho de manera frecuente por lo que pone en riesgo su vida, ya que están en contacto directo con miles de automovilistas de manera diaria.

En Tuxtepec, suman 32 los trabajadores que están trabajando en esta situación entre las dos casetas la de Papaloapan y la Caseta del Puente Caracol, y aunque es una demanda a nivel nacional esperan que pronto la dependencia les dé una respuesta a sus peticiones, principalmente la de garantizar la seguridad.

El trabajar bajo protesta, no está afectando la operatividad en las autopistas y carreteras, ya que solo colocaron anuncios y pancartas.

