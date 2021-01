Por brote de Covid en Santiago Choapam, piden ayuda a gobierno federal

-Piden que les envíen mil vacunas y personal médico, pues el doctor y la enfermera están contagiados y se aislaron

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno municipal de Santiago Choapam pide el apoyo de los gobiernos federal y estatal por el brote de contagios que se está registrando en este municipio perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 3 con cabecera en Tuxtepec, en un oficio dirigido al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Alejandro Murat, piden que les envíen mil vacunas contra en Covid.

También piden que se envíen personal médico, pues el doctor y la enfermera qué atienen en el centro de salud están contagiados y no hay quien atienda a la población, además piden que se dote de medicamentos suficientes, así como la dotación de no menos de diez tanques de oxígeno, una ambulancia, otra petición es que les doten de cubre bocas, sanitizante y gel.

Asimismo piden que se envíe equipamiento para el personal que sea enviado para atender la contingencia, una brigada para la toma de muestras de las personas que presentan algún síntoma, así como una brigada de personal para labores de sanitización, también que se les envíen bombas de motor para sanitizar, dos vehículos para que sean ocupadas como patrullas para la movilización y resguardo.

La mayor parte de la población se dedica a labores del campo por ello el edil incluye entre sus peticiones, que se les envíen apoyos alimentarios y despensas, toda vez que toda la población se encuentra resguardada en sus casas, en el documento también se manifiesta que a la fecha suman once muertos por Covid, por ello la urgencia de que las autoridades federales y estatales los apoyen ante esta situación.

Cabe recordar que este martes se dio a conocer un brote importante de Covid e la comunidad de San Juan del Río se registraron 400 contagios y ocho muertes por Covid, la población es de mil 200 habitantes, es decir que uno de cada tres están contagiados del virus.

El oficio firmado por el edil está dirigido a la Presidencia de la República, al SubSecretario de Salud Hugo López Gatell, al Gobierno del Estado, a la Delegación de Bienestar en Oaxaca, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría General de Gobierno, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Salud de Oaxaca y a la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario