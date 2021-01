No solo falta equipo y personal, ahora reportan apagones en el Hospital de Tuxtepec

-Esto orilla al personal a apoyar con oxigeno y a su vez pone en riesgo al personal porque podrían contagiarse de covid



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más los casos de covid-19 están repuntando en el Hospital General de Tuxtepec, pero no solo eso siguen sufriendo de la falta de personal, de equipo y ahora se suman apagones, lo que complica la labor de los trabajadores de la salud.



El Delegado sindical del Hospital General Marco Antonio Hernández dijo que en los últimos días se han reportado varios apagones debido a que la planta de energía está obsoleta aunado a esto a que la planta de emergencia tampoco es funcionable, situación que ha complicado el trabajo del personal para los pacientes que están intubados o para las cirugías que están programadas.



Explicó que 6 pacientes positivos a covid, que se encuentran con respiración mecánica, lo que ha orillado a los trabajadores a apoyar de manera rápida con oxigeno a los pacientes, lo que los pone vulnerables porque que se pueden infectar de covid.



Este problema con los apagones no es el único, debido a que siguen sufriendo de la falta de equipo y sobre todo de personal, ya que en esta contingencia solo cuentan con 10 a 15 trabajadores por turno, entre enfermeras, médicos y camilleros y lo que se requiere es que haya por alrededor de 40 para poder cubrir el área.



En cuanto al área covid, dijo que cerca del 90% del área que se tiene está ocupada, y esto está provocando que el personal de salud se siga infectando de covid, siendo los últimos 3 los que se enfermaron la semana pasada.

