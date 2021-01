En Oaxaca se privilegia la salud y la vida; Gobernador entrega ambulancia y centro de salud a Santa Gertrudis Zimatlán

-Con recursos estatales y municipales fue posible la rehabilitación del centro de salud de dos núcleos básicos de este municipio de los Valles Centrales

-Gracias a recursos estatales, el Mandatario y la Presidenta del Sistema DIF Oaxaca entregaron una ambulancia para la población de la cabecera y sus agencias que llegaran a enfrentar una emergencia médica.

Comunicado

Santa Gertrudis Zimatlán, Oax. 28 de enero de 2021.- Bajo el compromiso de privilegiar la salud y tras recuperarse satisfactoriamente de la COVID-19, el Gobernador del Estado acudió a este municipio de los Valles Centrales para inaugurar junto a la Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca, la rehabilitación del centro de salud de dos núcleos básicos, así como realizar la entrega de una ambulancia que facilitará la atención de las personas en situación de vulnerabilidad ante una emergencia médica, acciones que requirieron una inversión cercana a los cuatro millones de pesos.

La obra de rehabilitación del centro de salud fue gracias a la suma de esfuerzos entre la administración estatal y el gobierno municipal, misma que consistió en la sustitución de la infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, así como la construcción de un techado y dos galeras, entre otros trabajos.

Mientras que la ambulancia está equipada principalmente con reanimadores tamaño adulto, pediátrico y neonatal, tabla para traslados, camilla, tanques de oxígeno fijo y portátil, además de equipo portatil para succión rápida.

En el acto de entrega bajo las medidas sanitarias, el Gobernador del Estado oficializó la inauguración de dicha obra, en el que reconoció el trabajo y esfuerzo de la Presidenta Municipal con su gente, su tierra y su pueblo, lo que –dijo- le anima a redoblar esfuerzos ante la pandemia para aterrizar proyectos como estos en un momento tan relevante que vive la humanidad y Oaxaca.

“Es emblemático estar en este centro de salud, en donde hay una inversión importante de más de tres millones de pesos entre el techado y el equipamiento, además de la ambulancia que había gestionado la edil de esta población; así, seguiremos trabajando en todos los municipios del estado, privilegiando la salud y la vida”, externó el Mandatario Estatal al reiterar que Oaxaca saldrá fortalecida de esta pandemia que está permitiendo construir y crecer juntos.

Con estas nuevas instalaciones – continuó el Gobernador- el cuerpo médico, auxiliar y administrativo tendrán mejores condiciones para realizar su trabajo en estos momentos en que necesitamos fortalecer los servicios de salud que se prestan a las y los oaxaqueños. Asimismo, la ambulancia es un vehículo de vida que es de vital importancia en momentos apremiantes, en momentos en que las emergencias se hacen presentes.

“A más de cuatro años de gobierno, hemos entregado ambulancias bien equipadas que están realizando un trabajo a la altura de las necesidades de nuestras comunidades. Ambulancias de óptima calidad que están dando una gran batalla y permiten el traslado seguro y eficiente de enfermos o de toda aquella persona que necesita atención hospitalaria urgente, sobre todo en zonas de difícil acceso”, concluyó el Mandatario.

En su oportunidad, la Presidenta Municipal de Santa Gertrudis externó su alegría por cristalizar un proyecto para su pueblo con el compromiso y respaldo del Gobierno del Estado, mismo que permitirá velar por la salud de cada uno de las y los habitantes de este municipio de los Valles Centrales, así como de sus agencias.

“La rehabilitación del centro de salud es de suma importancia porque presentaba un grave deterioro, pero gracias al apoyo del Mandatario Estatal, hoy tenemos un centro de salud completamente rehabilitado y mejorado. Antes no existían estos techados y hoy por fin las personas cuando vienen a las semanas de vacunación, ya no sufren de las inclemencias del tiempo, principalmente la niñez y personas adultas mayores”, declaró la munícipe.

Con esta pandemia –continuó- es de reconocer la disposición de la gente para enfrentar esta enfermedad, que de la mano con el Gobierno del Estado, está permitiendo crear, construir y crecer juntos.

Es de destacar que en el centro de salud, las personas acceden a atención de medicina general, psicológica, odontológica y de enfermería.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario